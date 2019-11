„Opava se bude určitě prezentovat bojovným výkonem na hranici všeho možného, co si tady budou moci dovolit. My ale rozhodně nezůstaneme pozadu. Bude to určitě dobrý fotbal. U nich jsme vyhráli a věříme, že uspějeme i doma,“ řekl trenér Baníku Bohumil Páník.

Opava v minulém kole prolomila čtyřměsíční čekání na výhru. Doma porazila 1:0 Mladou Boleslav. Ten zápas jste jistě pozorně sledoval, co jste viděl?

V prvé řadě bojovnost. Boleslav měla dost šancí, ale nedokázala dát gól. Své dobré situace zazdila. Opava naopak na druhé straně, když dostala míč před bránu a byla tam v dostatečném počtu, tak dala gól a nakonec zaslouženě vyhrála.

Výborný výkon podal v brance SFC gólman Vilém Fendrich, který chytil několik šancí, navrch také penaltu kanonýrovi Komličenkovi…

Jsou utkání, kdy to gólman zavře. Prakticky je to takový jeho den. Můžete hrát do rána a on vám všechno vychytá. Říkám tomu takový Haškovský den, a pak to dopadne jako v případě Boleslavi.

NENECHTE SI UJÍT: MÁME PRO KAŽDÉHO 4 VSTUPENKY!

Díky akci internetových verzí Deníků v Moravskoslezském kraji můžete získat čtyři vstupenky na poslední domácí prvoligové zápasy Baníku v roce 2019, ve kterých slezský klub přivítá dva velké rivaly - SFC Opava a AC Sparta Praha!



Stačí si zakoupit roční členství v Deník Klubu a čtyři vstupenky na zápasy jsou vaše.



Kvótu čtyř lístků můžete využít na jedno utkání, nebo dva na duel s Opavou a dva na souboj se Spartou!

*Vstupenky jsou do sektorů určených fanouškům FC Baník Ostrava!

Soupeři bude chybět zkušený špílmachr Pavel Zavadil, který se v duelu se Středočechy zranil. Jak velká to bude pro něj ztráta?

Je to pro ně určité oslabení. On je výborný hráč, duše mužstva, kope snad všechny standardní situace. Jsou tam ale i jiní hráči, kteří mají dobrou kopací techniku. Zase to bude o to více bojovnější v případě toho hráče, který místo něj nastoupí.

Nový opavský trenér Jiří Balcárek říkal, že když působil ve Vítkovicích, tak viděl vaše tréninky i zápasy z kanceláře. Může mu to nějak pomoci?

To se uvidí až po zápase.

Jste kamarádi?

Určitě. Známe se delší dobu, potkáváme se. Jirka byl dlouho jednak ve Znojmě, ale myslím, že nejdelší čas v Uničově. My trenéři se potkáváme průběžně. A když byl v Unionu Berlín, tak jsme tam proti sobě hráli utkání, když jsem tam byl s Olomoucí.

Takže jste mu přál posun do první ligy?

Jirka je poctivý kluk, férový. Vždy se člověk snaží dostat až na ten úplný vrchol, a ten je pro českého trenéra první liga.