Otázkou ale je, zda se dvaadvacetiletý Kamerunec v základní sestavě objeví. „Abych pravdu řekl, ještě úplně nevím. Jedná se o dobrého hráče, který letos ve slovenské nejvyšší soutěži nastoupil do čtyř zápasů, ale na druhou stranu poslední dva týdny netrénoval. Ještě nedokáži říci, zda bude hrát od začátku,“ poznamenal opavský trenér Radoslav Kováč. Cíl pro sobotní duel má Opava jasný. „První domácí utkání jsme zvládli. S Karvinou jsme prohráli vyhraný zápas, teď potřebujeme nutně udělat tři body a radost fanouškům. Uděláme pro to maximum,“ slíbil čtyřicetiletý stratég.

Slezané naposledy uhráli bod v Příbrami, ale po výkonu, který moc dobrý nebyl, tedy alespoň v prvním poločase. „Soupeř byl na nás dobře připravený. Naší hře chyběla odvaha co se týká nabídky, navíc jsme do utkání nevstoupili dobře,“ přiznal Kováč. V sobotu v Příbrami mu vyšlo střídání, nabízí se tedy otázka, zda se neobjeví Juřena nebo Dedič v základní sestavě proti Českým Budějovicím. „Uvidíme, je to možné,“ připustil trenér.

K jihočeskému soupeři pak řekl: „Budějovice mají kvalitu, hrají náročný fotbal, taky jsou hodně útoční, dobře napadají. Minulá sezona jim extrémně vyšla, nyní asi čekali trochu více, ale je teprve začátek ligy. Každopádně my chceme tři body.“ Sobotní zápas v Opavě má výkop v 16.30 hodin.