„Opava je pro mě výzvou, chce něco změnit, zachránit ligu,“ řekl úvodem David Březina, kterého předchází pověst válečníka. „Beru to jako novou zkušenost a další krok dopředu v mé kariéře,“ podotkl třiadvacetiletý zadák. „Jsme sice poslední, ale máme dva západy k dobru. Věřím, že ligu zachráníme,“ má jasno Březina, který má na kontě šestnáct startů ve slovenské nejvyšší soutěži, a to v barvách Senice.

Březinu si vybral do týmu trenér Radoslav Kováč. „Znám ho ještě ze Sparty, dokonce jsem ho zastihl, když ještě hrával. Jsem rád, že mi nabídl angažmá v Opavě,“ svěřil se bývalý mládežnický reprezentant. „Líbí se mi, jakým stylem Opava hraje. Systém s třemi stopery by mi mohl sedět,“ doplnil jedním dechem.

Ve Slezsku se zatím domluvil na půlročním hostování s následnou opcí na přestup. „Můj příchod se upekl během dvou dnů. Ozval se mi trenér Kováč a na můj svátek třicátého prosince jsme se domluvili,“ přidal další komentář ke svému opavskému angažmá David Březina. Pražský rodák, který krom Senice, Sparty a Žižkova kopal také ve Vlašimi, některé hráče opavské kabiny zná. „Kabina nebyla pro mě až tak neznámým prostředím. Hrával jsem s Alešem Nešickým a Jirkou Kulhánkem, znám Matese Helešice,“ prozradil Březina.

Jedna věc ho s příchodem do Opavy mrzí, a to absence diváků v hledišti. „Opava je jedním z mála klubů, který má fakt věrné příznivce. Několik zápasů jsem už v Opavě odehrál a z televize bylo cítit, že fanoušci fotbalem žijí. O to více mě mrzí, že nyní na stadion nemohou, ale je to pro všechny stejné. Musíme se s tím srovnat, je to jako když jsme byli malí a kopali za barákem, tam nám taky nikdo nefandil,“ zakončil povídání.