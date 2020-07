Poměrně velké hráčské změny chystá pro nový soutěžní ročník FORTUNA:LIGY Slezský FC Opava. Fotbalový klub z Městských sadů eviduje první odchody. Končí Zapalač s Hoškem, pokračovat by neměl ani Jursa. Otazník visí nad Součkem, který patří Spartě a také nad olomouckým Texlem.

Petr Zapalač v Opavě končí | Foto: Petr Widenka

„Změny přijdou. Kabinu potřebujeme okysličit,“ poznamenal sportovní manažer Alois Grussmann. „Končí Hošek se Zapalačem,“dodal. Nová smlouva nebude nejspíše nabídnuta ani Jursovi, naopak Schaffartzik by jí dostat měl. Podle informací Deníku ale nepočítá trenér Radoslav Kováč i s některými hráči, kteří ještě platný kontrakt mají. „Uvidíme ještě, co se Součkem, který patří Spartě. My máme zájem, aby u nás setrval, stejně to platí i v případě Helešice. Za určitých podmínek může v Opavě dál hrát i Texl, o kterého trenér stojí,“ přiznal Alois Grussmann.