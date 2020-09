Fotbalová Opava v Jablonci body neurvala, načal ji vlastní gól

/FOTOGALERIE/ Zápas na jablonecké Střelnici opavským fotbalistům nevyšel. Domů si odvezli čtyřku. Jejich sebevědomí načal po třech minutách vlastním gólem Didiba. Domácí šli brzy do dvougólového vedení. Opavu vrátil do hry Pikul, ale to bylo vše. Poté, co zazdil tutovku Holík, udeřili Jablonečtí potřetí a bylo rozhodnuto. Nakonec vyhráli 4:1.

Fans SFC Opava. Ilustrační foto. | Foto: Deník / František Géla