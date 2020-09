„Dostali jsme strašně rychle gól. V plánu přitom bylo začít, co nejlépe,“ kroutil hlavou Vilém Fendrich. Skóre otevřel vlastní brankou Joss Didiba.

„Smolná branka, dalo se ji zabránit, padla z přemíry snahy. Už od prvních minut jsme tak výsledek doháněli,“ pokračoval v hodnocení zápasu strážce opavské svatyně.

„Dostali jsme druhý gól, zase po centru a naší chybě. Náš nejhorší poločas v letošní sezoně,“ podotkl Fendrích. „Přežili jsme daleko větší šance Jablonce a pak dostaneme takové branky,“ štvalo opavskou jedničku.

Slezané přesto vstřelili Pikulem do poločasu gól naděje. „Gól do šatny nám pomohl. Za stavu 2:1 měl velkou šanci Holas, kdyby ji dal, asi by se zápas vyvíjel jinak. Bohužel ale - na kdyby se nehraje,“ povzdechl si Vilém Fendrich.

„Z pěti zápasů máme dva body, a to je žalostně málo. Musíme se zvednout, nic jiného nám nezbývá,“ hlesl brankář s šestatřiceti prvoligovými starty na kontě.

Osobně chtěl na severu Čech uspět už proto, že v Jablonci nějaký ten rok působil. „Nebudu lhát, byl to pro mě jiný zápas. Už proto jsem chtěl uspět. A taky kvůli našim fanouškům. Nám se nedaří a pořád je máme v zádech. Této podpory se nesmírně vážíme,“ uzavřel krátké povídání.