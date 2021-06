/FOTOGALERIE/ Příprava na druholigovou sezonu začne pro opavské fotbalisty v pondělí. Nový kouč Slezského FC Roman West bude mít v kabině pět nováčků, a to včetně třineckého zadáka Jiřího Janoščína. Z Hradce Králové dorazil pětadvacetiletý obránce Miloš Vučič, fotbalista původem z Černé Hory.

Daniel Kováč | Foto: FK Teplice

Janoščín i Vučič by měli v Opavě podepsat smlouvy. „Miloš je pravý obránce z Hradce Králové. V době covidu se zranil, a pak těžko naskakoval do rozjetého vlaku, když Hradec vyhrával. Jdou na něj ovšem dobré reference, navíc má za sebou přes sto ligových startů v Černé Hoře, zahrál si předkola Ligy mistrů i Evropské ligy,“ řekl k zahraniční akvizici sportovní manažer SFC Opava Jaroslav Kolínek. „Co se týká Jirky, je to zkušený borec, který hrál dlouho v Třinci, kde byl i kapitánem. Navíc je v ideálním fotbalovém věku, čekáme, že nám přinese hodnotu na levé straně. Změna prostředí i respekt k našim fanouškům mu mohou pomoci najít energii a chuť se tady dobře adaptovat,“ poznamenal sportovní manažer Opavy.