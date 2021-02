Zkušený obránce šel ze hry na začátku druhého poločasu. Ještě předtím dal gól, jenž mu nebyl pro ofsajd uznán a nakonec ještě na lavičce už jako vystřídaný hráč vyfasoval žlutou kartu. „Mrzí mě to, že klukům nemohu pomoci, ale bohužel nejde to,“ přiznal Jan Žídek, který laboruje se zraněným zadním svalem na levé noze.

„Během zápasu na Bohemce jsem si natáhl sval. Byl jsem na vyšetření, které neukázalo žádnou prasklinu, cítil jsem se v pohodě. Sám jsem řekl trenérovi, že proti Brnu jsem schopen hrát, že mě nic nelimituje,“ pokračoval pětatřicetiletý zadák.

Nakonec ale duel s Brnem nedohrál. Hned na začátku druhého dějství si řekl o střídání. „Na konci prvního poločasu mě začala noha bolet. S trenérem jsme si řekli, že půjdu na prvních patnáct minut druhé půle. Bohužel, bolest se začala stupňovat a musel jsem dolů,“ přiznal kapitán SFC Opava.

K tomu, jak ke svému zranění přišel, uvedl: „Nikdy jsem neměl problémy se svalovými zraněními, až nyní. Možná se mi to stalo kvůli náročnému programu, odehráli jsme spoustu zápasů v krátkém časovém úseku. Náš program byl vzhledem k dohrávkám opravdu náročný. Poslední vyšetření ukázalo, že mám natržený sval.“

I když je oldřišovský rodák mimo sestavu, s týmem zůstává. „Chodím na rehabilitace, do posilovny. Na zápasy chci taky jezdit, doma u televize bych to nezvládl, musím být s týmem. I těch čtyřicet nedělních minut na lavičce bylo pro mě šílených,“ svěřil se obránce s devětašedesáti prvoligovými starty na kontě.Jak dlouho bude absetnovat, si netroufl říci.

Opava má po zimní přestávce na kontě dva body z pěti zápasů, což je žalostně málo. „Nemyslím si, že hrajeme až tak špatně. Dokážeme si vytvořit šance, ale jsme za naši práci bodově odměněni. Bodů máme málo, jsme poslední, ale ještě bych nás neodepisoval,“ podotkl Žídek. „Pořád jsme v polovině soutěže, dá se s tím ještě něco udělat. Tým je dole psychicky, na trenérech a nás starších hráčích je, abychom ostatním pomohli,“ řekl opavský kapitán.

Slezané se prezentují herním stylem 3-5-2, může se zdát, že Opavě nesedí. „V tom bych problém neviděl, i když se může stát, že nám někdy nesedí. Pokud ale budeme plnit přesně to, co trenéři chtějí, tak funguje. Do šancí se dostáváme. To, že góly nedáváme, není otázkou herního stylu,“ zdůraznil Jan Žídek. „Musíme proměňovat šance. Osobně si myslím, že třeba u Tomáše Čvančary je otázkou času, kdy mu to tam začne padat,“poznamenal nejzkušenější hráč opavské sestavy.

Samotný Žídek se taky do šancí dostává, proti Brnu dal dokonce i gól, který ale nebyl pro ofsajd uznán. „Situaci s Brnem jsem si několikrát pouštěl, pokud jsem byl v ofsajdu, tak velmi těsném,“ poznamenal kapitán SFC Opava. „Mrzela mě i situace na Bohemce, kde jsem se dostal po standardce do dobré pozice. Takové šance musím proměňovat,“ zakončil fotbalista s šesti ligovými góly na kontě.