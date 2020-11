„Naposledy jsem hrával v Anglii pátou ligu, naskytla se mi možnost testů v Opavě. Bral jsem to jako velkou výzvu. Těší mě, že jsem trenéra Kováče zaujal a s klubem se domluvil na kontraktu,“ řekl Deníku Christ Joël Junior Tiéhi. „Těšil jsem se, že nastoupím už i proti Pardubicím, ale nedopadlo to, takže až příště. Budu tvrdě pracovat na sobě, abych si řekl o místo v týmu a nenaskakoval třeba jen na pět minut,“ má jasno o své slezské misi nová opavská posila.

Christ Tiéhi hrával ve Francii za rezervní tým Le Havre. „V Le Havre jsem dostal svůj první profesionální kontrakt. Jenomže dnes už bývalému trenérovi prvního týmu jsem se nelíbil. Nedal mi pořádnou šanci a tak jsem hrával za béčko a následně odešel do Anglie,“ popisuje Tiéhi svou dosavadní kariéru. Jeho posledním klubem za který hrával byl Tonbridge Angels. „Vím, že šlo o nižší soutěž, ale bral jsem to jako dobrou zkušenost,“ dodal.

V Opavě absolvoval zkoušku, která se nakonec vzhledem koronavirové pauze protáhla na celý měsíc. „Česká liga má kvalitu, hraje v ní řada dobrých fotbalistů. Věřím, že Opava byla správnou volbou. Vím, že je to o tvrdé práci, taky se snažím pochytit, co nejvíce českých slovíček, tak aby má adaptace na nové prostředí byla, co nejlepší,“ svěřil se dvaadvacetiletý záložník, který má na kontě i pět startů za juniorskou reprezentací Pobřeží slonoviny.

Christ Tiéhi je z fotbalové rodiny. Jeho otec Joël Tiéhi vyhrál v roce 1992 s národním týmem Pobřeží Slonoviny Africký pohár. Dlouho působil ve Francii, kde nastupoval za Le Havre, Lens, FC Martigues nebo Toulouse. „Táta je pro mě inspirací. Chci jako on hrát za naši zemi, byť jsem se narodil ve Francii. Už když jsem nastupoval za mládežnické výběry, byla to pro mě velká čest a srdeční záležitost,“ zakončil povídání Christ Tiéhi.