„Slavia má neskutečně silný a pracovitý tým, nemá slabinu. Čeká nás těžké utkání. Musíme pohlídat všechny jejich hráče. Nesmíme faulovat a dovolit Slavii zahrávat standardky. Je třeba hrát na 150 procent, mít štěstí a věřit, že jsme třeba schopni něco urvat. Máme určitý herní plán a uvidíme, jak to bude fungovat,“ podotkl trenér Opavy Radoslav Kováč. „Někteří její hráči mají obrovskou formu, třeba Nico Stanciu, nebo Sima s Olayinkou. Jsou tam Kuchta, Tecl, Provod a další. Celý tým udělal obrovský progres a má velkou sílu,“ pokračoval jednačtyřicetiletý kouč. Slavia ve čtvrtek vyhrála ve Skotsku nad Glasgow Rangers 2:0.

„Slavia hrála ve čtvrtek Evropskou ligu, takže si myslím, že trenér Trpišovský to trochu prostřídá, ale u Slavie je to asi jedno. Tohle vůbec neřešíme,“ poznamenal Kováč. „Sílu vidíme v pracovitosti a individuální kvalitě hráčů, kteří ale zároveň hrají týmově. Nešetří krokem, výborně přepínají z ofenzivy do defenzivy a naopak. Jsou na sebe neskutečně nároční, proto jsou tam, kde jsou,“ dodal kouč. Do zápasu nebude moci nastoupit Hellebrand, velký otazník visí nad startem kapitána Žídka. „Změny v sestavě určitě budou,“ zdůraznil trenér Opavy. „Ať už vynucené, nebo nevynucené. Rozhodně se neřídím pravidlem, že vítězná sestava se nemění,“ zakončil Radoslav Kováč. Nedělní duel má výkop v 18.30.