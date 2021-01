Opavu navíc kosí i marodka. Vedle obou trenérů jsou ze zdravotních důvodů mimo Smola, Kulhánek, Digaňa, Holík a Pikul. Disciplinární trest nepustí do hry Tiéhio. „Do zápasu s Olomoucí jsem měl z naších výkonů dobrý pocit,“ svěřil se trenér Opavy Radoslav Kováč. Zápas na Hané Opavští detailně rozebrali. „Měli jsme video a kluci dostali céres. Doufám, že ke středečnímu utkání přistoupí úplně jinak a odvezeme si nějaké body, protože nám hoří voda,“ doufá opavský kouč.

Klokani, středeční soupeř Opavských se také trápí. „Se Slováckem jí nevyšla první půle, ale pak změnila rozestavení, šla do tří obránců, a nakonec zápas zdramatizovala. Kdyby Necid dal gól z penalty na 2:3, mohlo to být ještě zajímavé,“ vracel se Kováč k vystoupení středečního protivníka. A kdo nahradí vyloučeného Tiéhio? „Pro nás je to klíčový hráč, ale doufám, že ho dokážeme nahradit. V sobotu se nechal hloupě vyloučit. Byla to absolutní stupidita,“ zakončil Kováč. Středeční zápas začíná v 16 hodin.