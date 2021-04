/FOTOGALERIE/ Devětadvacáté kolo FORTUNA:LIGY nasměrovalo Slezský FC na pražskou Letnou, kde Slezany čeká Sparta. Favorit je jasně daný. Opava může jen překvapit. Opavský kouč Radoslav Kováč se proti svému bývalému zaměstnavateli představí poprvé. Podzimní vzájemný duel v Městských sadech byl totiž nucen kvůli Covidu vynechat.

Trenér Radoslav Kováč | Foto: Deník/Petr Widenka

„Je to proti Spartě má premiéra, těším se. I když naše současné postavení mi příliš radosti nepřináší,“ přiznal opavský trenér Radoslav Kováč. Sám na Letné dlouho působil, nejdříve jako hráč, poté jako asistent a člen realizačního týmu. „Na to se zapomenout nedá. Byly to krásné roky. Teď jsem ale v Opavě a rád bych na Letné uspět,“ poznamenal jednačtyřicetiletý kouč.