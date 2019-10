V remízovém utkání nakonec slavili domácí Klokani, kteří vyhráli 1:0 díky trefě Jana Vodháněla. „V prvním poločase jak na naší straně, tak na straně Bohemky byly šance, takže remíza byla asi zasloužená. Ve druhé půli jsme možná trochu polevili, ale v závěru jsme měli tlak. Byli jsme na míči a vytvořili jsme si příležitosti, ale momentálně se nám je nedaří proměňovat, což nám pak v celkovém součtu schází,” mrzí Václava Juřenu.

„Šance přitom měli Schaffa (Jan Schaffartzik – pozn. red.) i Hrabka (Matěj Hrabina – pozn. red.), který měl dvě příležitosti. Z toho musíme dávat góly, jinak nás to stojí body,” uvědomuje si opavský útočník.

Ten naposledy odehrál devět minut proti Slavii na začátku září, další start přidal vinou zranění až nyní. „Od repre pauzy s týmem trénuju naplno. Cítím se dobře. Teď už záleží jen na trenérovi,” komentuje svůj zdravotní stav.

Slezané vyšli podruhé za sebou střelecky naprázdno. Co s tím? „Měli bychom zkoušet střílet i z dálky, třeba to někdo tečuje a podobně. Občas odcentrujeme a buď to někoho trefí, nebo ne. Někdy je to i na náhodu. Jediný vysoký hráč ve vápně je Renda Dedič. My to na něj hrajeme a on má proti sobě dva tři stejně vysoké protihráče,” krčí rameny Juřena.

Opava tak v tabulce nejvyšší soutěže zůstává poslední, nevyhrála už jedenáct utkání v řadě. „Šňůra je dlouhá, ale musíme se semknout jako tým. Kdy jindy. Právě teď, když se nám extra nedaří. I když si myslím, že herně jsme se zvedli. Teď to zlomí jeden gól, gól, se kterým vyhrajeme. Pak se série neúspěchů prolomí a bude to dobré,” věří vytáhlý útočník.

Jan Šimek