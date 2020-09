Opava se u Litavky rozjížděla hodně pomalu. Docela i kazila, už po sedmi minutách dostal balon za obranu Vávra, šel sám na Fendricha, ten ho vychytal. O osm minut později byl objal Řezníček Soldáta a domácím se naskytla slušná standardka. K její zahrání se postavil Rezek a povedenou ranou těsně minul levý roh hostující brány. Opavští byli směrem dopředu neškodní. Ve 25. minutě ztratil na útočné polovině balon Helešic, kterého o něj obral Antwi. Ten se nakonec dostal k Vávrovi, který si udělal prostor ke střele a těsně minul soupeřovu branku. Opava poprvé vystrčila růžky až ve 32. minutě, kdy byl na roh sražen centr dobře hrajícího Mondeka.

Na začátku druhého poločasu hledal před brankou Mondek Holíka. Za záchranou brzdu zatahoval Tregler, který dobrou myšlenku opavského záložníka přečetl. O pár chvilek později střílel do Melichara Dordič. Na druhé straně se nebezpečnou jedovkou prezentoval Rezek. V 57. minutě ponechal sudí Hocek výhodu, balon se dostal k Novému, který našel Antwiho, který prostřelil Fendricha – 1:0. Následně to dvakrát v pokutovém území hořelo. V 72. minutě poslal trenér Kováč do hry Dediče. O dvě minuty později dostal vytáhlý útočník centr z pravé strany od Texla. . První pokus ještě Melichar zneškodnil, ovšem proti dorážce byl krátký – 1:1. Závěr se nesel ve znamení velkých emocí. Domácím mohl trefit tři body Tregler, ale minul. Vzápětí sudí Hocek potrestal žlutými kartami kondičního trenéra Opavy Hampla a trenéra Kováče.

Radoslav Kováč (trenér Opavy): „Byl to nervózní zápas. Nezačali jsme dobře, první poločas se mi vůbec nelíbil. Do zakončení jsme se skoro vůbec nedostali, a když jsme si vytvořili nějaký náznak šance, řešili jsme to hrozně zbrkle. Pak jsme dostali gól, na což jsme zareagovali střídáním Václava Juřeny a Rendy Dediče. Oba hru hodně oživili. Pomohlo nám i to, že Holas šel na podhrot a směrem nahoru jsme měli větší kvalitu. V závěru jsme šli do tlaku a věřil jsem, že zápas můžeme vyhrát. Máme první bod a cenný bude, když doma za týden porazíme České Budějovice.“

René Dedič (střelec vyrovnávací branky): "Jsem rád, že jsem týmu pomohl. Dnes nám tam chodily dobré nabídky z centrů. Věřím, že tato remíza bude pro nás odrazovým můstkem. Chtěl bych také vyzdvihnout naše fanoušky. Přijelo jich dost a jejich podpora byla znát."

Příbram – SFC Opava 1:1 (0:0)

Branky: 57. Antwi – 74. Dedič. Rozhodčí: Hocek – Kříž, Kotalík. ŽK: Hampel. Kováč

Příbram: Melichar – Nový, Kingue, Tregler, Cmiljanovič (81.Vilotič) – Hájek, Soldát – Antwi (68. Vais), Pilík (81. Cortez), Vávra (88. Pinc) – Rezek. Trenér: Pavel Horváth.

Opava: Fendrich – Hrabina, Žídek, Večerka – Helešic, Texl, Zavadil, Řezníček (63. Juřena), Mondek, - Dordič (72. Dedič), Holík (90. Pikul). Trenéři: Radoslav Kováč, Alois Skácel