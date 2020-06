Trenér Opavy Jiří Balcárek opět musel sáhnout ke změnám v sestavě. Zdravotní problémy nově nepustily do hry Hnaníčka se Železníkem. Domácí byli v prvním poločase aktivnějším týmem. Už po šesti minutách hry střílel nebezpečně Dordič a Le Giang musel vytáhnout první vážnější zákrok. Ve 23. minutě pálil po rohu Zavadila Souček, bohužel ke smůle svého týmu trefil pouze protihráče před sebou. O pět minut později vysunul Juřena Texla, ten se řítil do šestnáctky, zhruba dva metry před ní byl faulován a Slezanům se naskytla výborná standardka. K její exekuci se postavil Zavadil, balón kroutil k tyči, ovšem chyběly mu centimetry, branku minul. Klokani směrem dopředu toho moc nevymysleli a gólmana Fendricha ohrožovali jen sporadicky, a domácí strážce svatyně byl téměř bez práce.

Hned v úvodu druhého poločasu kopali domácí trestný kop. Zavadil poslal centr, Žídek vrátil před bránu, kde dobíhající Texl trefil tyč. V 56. minutě fauloval před vápnem Krch Suse, Zavadil ale trefil zeď. Tentýž hráč vzápětí pálil vedle. Na druhé straně se o střelu pokoušel Levin. Bohužel přišla 72. minuta a Opava prožila šok. Pulkrab se dostal ve vápně ke střele a za pomocí teče jednoho z domácích hráčů poslal Klokany do vedení. Opava chtěla s výsledkem ještě něco udělat, avšak nic velkého už nevymyslela.

Jiří Balcárek (trenér Opavy): „Do zápasu jsme vstoupili celkem dobře, ale nedáváme šance. Chybí nám tlak v šestnáctce. Kluci praucjí dobře, ale trápí nás marodka. Momentálně máme k dispozici jen jednoho útočníka, a ten se navíc vykartoval. Situace není kritická, kabina funguje. První poločas byl z naší strany výborný, hráli jsme na polovině soupeře. Chybí nám góly."

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): Měli bychom být šťastní za bod, máme ale tři. Hlavně v prvním poločase neměla naše hra parametry. Bylo to strašně bojácné, Opava měla spoustu standardek, ze kterých je nebezpečná. Přečkali jsme to s velkým štěstím. Do druhého poločasu jsme museli něco změnit, rozhodující byla změna herního systému, kdy jsme hráli na dva útočníky. Teď musíme dobře zregenerovat, abychom měli na sobotu hodně sil. Sparta je sama o sobě velkou motivací.“

SFC Opava – Bohemians Praha 0:1 (0:0)

Branka: 72. Pulkrab. Rozhodčí: Ardeleanu – Hrabovský, Caletka. ŽK: Juřena, Žídek, Paul – Nečas, Krch, Klusáček, Köstl. Diváci: 55

Opava: Fendrich – Harazim, Rychlý, Žídek, Helešic – Dordič (70. Schaffartzik), Souček (58. Jursa), Zavadil, Sus (70. Mondek) – Texl (88. Řezníček) – Juřena. Trenér: Jiří Balcárek.

Bohemians: P. Le Giang – Köstl, Krc, Hůlka – M. Dostál, Ljovin, Vacek (46. Květ), Schumacher – Vodháněl (46. Mosquera), Pulkrab (90. Keita), Nečas (61. Puškáč, 83. Vaníček). Trenér: Luděk Klusáček