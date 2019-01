Třetí přípravný zápas mají za sebou fotbalisté Slezského FC Opava. Tentokrát ale bez vítězství. V Trenčíně prohráli 1:0, když jediný gól vstřelil na konci prvního poločasu Julien.

„První poločas nebyl z naší strany podle našich představ, chyběl nám pohyb, bylo to unavené. Na druhou stranu byl to odraz náročného týdne, který máme za sebou,“ řekl trenér Opavy Ivan Kopecký.

„Domácí byli silnější na balonu, my jsme v první půli do žádných šancí nedostávali. Náznaky, které jsme měli, šly přes Janetzkého, který hrál dobře,“ pokračoval opavský stratég. Tři minuty před poločasem šli domácí do vedení, kdy Fendricha překonal Julien.

"Trenčín byl nebezpečný, kromě golu měl další šance, dvě tutovky chytil brankář Fendrich," chválil opavského golmana Kopecký.

Po přestávce se hra Opavy zlepšila. „Měli jsme čtyři šance, dali gól Svozilem, ten ale nebyl uznán. Naše největší gólovky měli Stáňa s Jurečkou a Juřenou. Soupeř hrozil z nebezpečných brejků,nás ale držel golman Šrom,“ pokračoval Kopecký. „Utkání ale splnilo naše očekávání, hráli jsme s dobrým soupeřem, který má v kádru řadu cizinců,“ doplnil.

Celý zápas odehrál slovenský obránce Oliver Janso. „Rozhodli jsme, že už ho dál zkoušet nebudeme a tím jsme spolupráci ukončili,“ prozradil trenér.

V příštím týdnu čeká na Slezany soustředění v Uherském Brodě.

Trenčín – SFC Opava 1:0 (1:0)

Branka: 43. Julien.