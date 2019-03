Fotbalisté nováčka FORTUNA:LIGY z Opavy si reprezentační přestávku vyplnili přípravným duelem s druholigovou Zbrojovkou Brno. Slezané týmu z jihomoravské metropole podlehli 1:3. Na jaře tak stále čekají na vítězství.

„Nebylo to ono, to si uvědomujeme. Nechci nám dělat alibi, ale máme za sebou náročný týden, ve kterém jsme pracovali na kondiční stránce. Dostali jsme pořádně zabrat. Chyběla nám šťáva a to se promítlo do našeho výkonu,“ řekl záložník Slezského FC Opava Pavel Zavadil.