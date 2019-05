Nováček FORTUNA:LIGY z Opavy zvládl i druhý zápas ve skupině o záchranu. Slezané na domácím trávníku porazili pražskou Duklu 3:2, když góly vítězů vstřelili Svozil, Zavadil a Jurečka. Ligovou premiéru v domácím dresu si odbyl dorostenec Filip Souček.

Na první větší vzrušení se čekalo do desáté minuty. Ďurica promáchl, Smola šel do brejkové situace, v rozhodující chvíli se dobrým obranným zákrokem blýskl Souček, který odvrátil míč na rohový kop. O sedm minut později posílal balón do vápna Zapalač, volný Smola ale branku přestřelil.