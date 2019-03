Po rychlém vedení, nechali po přestávce soupeře výsledek otočit. Alespoň remízu zachraňoval jedenáct minut před koncem Smola.

Opava měla luxusní začátek. Už v třiadvacáté vteřině šla do vedení. Smola dal patičkou míč na Zapalače, ten ho posunul na Janetzkého, který lobl brankáře a míč do sítě doklepl Stáňa.

O deset minut později poslal do vápna balon Stáňa, Smola ho pustil na Řezníčka, jehož rána do středu branku pokryl brankář Trmal. V jednadvacáté minutě sestřelil Janošek Svozila a sudí Hrubeš tasil červenou kartu.

Na druhé straně střílel Juroška, avšak našel připraveného Šroma. Opavští se v početní výhodě do žádných velkých věcí nedostávali. Za zmínku stála jen individuální akce Schaffartzika, s kterou si Trmal poradil.

Na začátku druhého poločasu se v šestnáctce Slovácka snažil prosadit Smola, ale oba jeho pokusy byly zablokovány. Za hosty odpovídal Kalabiška, jenomže pálil nad. V 56. minutě se dostal ze strany k Trmalovi Smola, bohužel minul.

Další horké chvilky připravil Trmalovi Zapalač, jehož skákavý míč chtěl mezi tyče uklidit Stáňa. Jeden ze soupeřových zadáků byl ale rychlejší a poslal balon do zámezí.

Po hodině hry z ničeho nic udeřil celek z Uherského Hradiště. Po rychlém brejku poslal míč přes Schaffartzika do šestnáctky Navrátil a nikým nehlídaný Sadílek vyrovnal. A to nebylo vše. Za další dvě minuty vyslal Sadílek do brejku Diviše a ten poslal Slovácko do vedení. Jedenáct minut před koncem pálil Zapalač, míč byl sražen na roh.

Po jeho zahrání dotlačil balon do sítě Smola – 2:2. Slezané přidali na obrátkách. V poslední minutě kopal Zavadil zpoza šestnáctky trestný kop, hosty podržel Trmal, který vyrazil balon na roh. Sudí Hrubeš ještě pět minut nastavoval, ale skóre se už nezměnilo.

Slezský FC Opava – Slovácko 2:2 (1:0)

Branky: 1. Stáňa, 79. Smola – 63. Sadílek, 65. Diviš.

Rozhodčí: Hrubeš – Moláček, Flimmel. ŽK: Schaffartzik, Janetzký – Hološko. ČK: 21. Janošek. Diváci: 3783.

Opava: Šrom – Schaffartzik, Simerský, Svozil, Žídek – Řezníček (66. Juřena), Zavadil – Stáňa (72. Manzia), Janetzký (79. Jurečka), Zapalač – Smola. Trenér: Ivan Kopecký.

Slovácko: Trmal – Juroška, S. Hofmann, Mich. Kadlec, Reinberk (55. Diviš) – Navrátil, Janošek, V. Daníček, Sadílek (83. Franič), Kalabiška – Zajíc (69. Hološko). Trenér: Martin Svědík.