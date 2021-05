Na první zajímavý moment se čekalo do desáté minuty. Hellebrand rozběhl Helešice, který se dostal až ke střele, jenomže minul branku. V 19. minutě byla k vidění další zajímavá akce ze strany domácích.

Harazim dostal dlouhý balon, ve vápně našel Hellebranda, jehož přihrávka ale před brankou nikoho nenašla. O pět minut později kopali hosté roh. Ke střele se dostal Vondra a jen o kousek minul bránu. Obdobně si na druhé straně vedl Mondek. Ve 34. minutě nezachytil Didiba balon, toho se zmocnil Osmančík.

Didiba ho následně fauloval a sudí Denev nařídil penaltu. K její exekuci se postavil Puškáč, ale Digaňa ho vychytal. A penalta se kopala i na druhé straně. Faul Keity na Dediče ještě musel posvětit VAR. Míč si vzal Helešic a s přehledem poslal domácí do vedení. V samotném závěru sahali Klokani po vyrovnání. Ljovin se dostal do dobré šance, avšak jeho střelu zlikvidoval Digaňa.

Vstup do druhého poločasu vyšel Klokanům. V 57. minutě vypálil zpoza šestnáctky Květ. Digaňa míč vyrazil před sebe a nikým nehlídaný Puškáč vyrovnal.

V 63. minutě musel střídat Jan Žídek, který si poranil koleno. Stalo se tak bez kontaktu se soupeřem. Dvacet minut před koncem mohl dokonat obrat Květ. Skvělý Digaňa ale Opavské udržel v naději. Chvíli na to vyslal Dedič do brejku Helešice, který běžel ze strany na gólmana, nahrál na volného Mondeka, který ale na míč nedosáhl a podstoupil tvrdý soubboj s brankářem Lé Giangem.

V 76. minutě Hrabina přesným centrem našel Rychlého, jenž se ocitl ve stoprocentní šanci. Branká Lé Giang super zákrokem míč vyrazil. Už v nastaveném čase měl tutovku Necid po přihrávce Pulkraba. Zkušeného útočníka ale vychytal výborný Digaňa. Nutno říci, že druhý poločas už tak dobrý ze strany Opavy nebyl.

Hlasy po utkání

Alois Skácel (trenér Opavy): „Utkání se pro nás vyvíjelo, tak jak jsme potřebovali. Hráli jsme nahoře a dostali jsme se snad do tří nebezpečných situací. Udělali jsme zbytečnou penaltu, kterou ale Digaňa chytil. Odměnou pro nás byl gól na 1:0. Druhá půle byla z naší strany vlažnější, špatně jsme dostoupili hráče a soupeř vyrovnal. Poté už jsme nebyli tak nebezpeční, ale bod je asi spravedlivý.“

Luděk Klusáček (trenér Bohemians Praha): „Trošku paradoxně Opava vyhrála první poločas, my druhý a byla z toho remíza. My jsme v prvním poločase prohospodařili výhodu, že hrajeme v klidu a že jsme fotbalovější. Měli jsme možností, které jsme měli vyřešit lépe. Ve druhém poločase, kdy jsme se do šancí už tolik nedostávali, se nám podařilo zápas srovnat. Domácí podali sympaticky a bojovný výkon. My jsme měli ale utkání vyhrát.“

SFC Opava – Bohemians Praha 1:1 (1:0)

Branky: 41. Helešic (penalta) – 57. Puškáč. Rozhodčí: Denev – Hájek, Ratajová. ŽK: Dedič, Didiba, Holík – Kosek, Ljovin, Vacek, Necid. Diváci: 366

SFC Opava: Digaňa – Harazim, Didiba, Hrabina, Žídek (65. Kulhánek) – Hellebrand, Večerka, L. Holík (59. Rychlý) – Mondek (82. Darmovzal), Dedič, Helešic (82. Kania). Trenéři: Radoslav Kováč, Alois Skácel.

Bohemians Praha 1905: P. Le Giang – M. Dostál, Krch, Vondra, Kosek (90. Musil) – V. Novák (81. Vacek), Ljovin, Květ, Osmančík (66. Pulkrab) – Keita (81. Kadlec), Puškáč (66. Necid). Trenér: Luděk Klusáček.