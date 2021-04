„Problémy se sestavou máme, ale musíme se s tím poprat,“ řekl trenér Opavy Radoslav Kováč. „První týden v repre pauze jsme dobře potrénovali a věřím, že budeme dobře nachystáni,“ přeje si šéf opavské lavičky. „Jsem rád, že kluci mohli dostat během reprezentační přestávky volný víkend, protože celá sezona je pro ně mentálně složitá,“ poznamenal Kováč.

Slovácko má v letošní slušnou fazónu, útočí na pohárovou Evropu. „Slovácko má podle mě fantastickou sezonu. Trenér Svědík má výborně poskládané mužstvo, které je dost zkušené. Mají velmi rychlý protiútok, skvělí jsou do defenzivy a mají dobré standardní situace,“ charakterizoval opavský kouč sobotního soupeře. „Nás celou sezonu trápí finální fáze. Strašně bych si přál, aby to bylo v sobotu lepší,“ doplnil Kováč.

Opava po vítězství nad Pardubicemi chytla čtyřku v pražském Edenu od Slavie. „Je to hodně o hlavě. Je to složité, když jste pořád dole. Čekali jsme, že po výhře v Budějovicích bude impulz pro tým větší. Jenomže to nepřišlo. Proti Pardubicím jsme vyhráli, ale herně to nebylo ono. Na Slavii jsme se drželi poločas, pak jsme chytli čtyřku. Z úvodních čtyřiceti minut z Edenu se musíme odrazit,“ zakončil Kováč. Sobotní zápas má výkop v 16 hodin.