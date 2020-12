Druhý zápas v řadě na domácím hřišti mají před sebou v sobotu fotbalisté Slezského FC Opava. Do slezské metropole míří Mladá Boleslav. Tým z města Škodovek se také trápí, nicméně začátkem týdne provedl trenérskou změnu. Jozefa Webera vystřídal ostřílený stratég Karel Jarolím.

Radoslav Kováč, trenér Opavy | Foto: Petr Widenka

„Máme za sebou bolestnou porážku s ostravským Baníkem a snažíme se, co nejlépe připravit na sobotní zápas s Mladou Boleslaví. Prohra s Baníkem bolí o to více, že hlavně v prvním poločase jsme nehráli vůbec špatně,“ řekl trenér Opavy Radoslav Kováč. „Boleslav vyměnila trenéra. Karel Jarolím je zkušený, dokáže tým zvednout. Pro nás je tímto soupeř nečitelný,“ přiznal jednačtyřicetiletý šéf opavské lavičky. „Boleslav je sice v tabulce dole, ale má silný tým. Rozhodně do spodních pater tabulky nepatří,“ podotkl.