O pohárovou Evropu bojující Jablonec se představí v sobotu v Opavě. Slezané budou chtít potvrdit vítězství z Budějovic a odpoutat se z posledního místa. Trenér Radoslav Kováč bude nucen sáhnout do sestavy. Karetní tresty nepustí do hry Helešice s Čvančarou.

Radoslav Kováč | Foto: Deník / Petr Widenka

„Jablonec sice z posledních čtyřech zápasů uhrál jen bod, ale pořád je to nesmírně kvalitní mužstvo. Je výborně poskládané, navíc ho vede zkušený trenér Petr Rada, jenž je velkým válečníkem, který nic nevzdává,“ začal hovořit směrem k sobotnímu duelu trenér Opavy Radoslav Kováč. Velkou ofenzivní zbraní Severočechů je útočník Martin Doležal, autor letošních čtyř gólů. „Pokud dostane tolik prostoru jako jsme dali třeba Papadopulosovi v Karviné, bude to problém. Musíme dobře nabírat hráče ve vápně,“ podoktl jednačtyřicetiletý stratég. O dvě branky více dal Ivan Schranz. „Tvrdí, že je zraněný, ale připravujeme se na to, že hrát bude. Znám ho ještě ze Sparty. Velice pracovitý fotbalista, který nešetří krokem, je dobrý do pressingu,“ upozornil Kováč. Jisté je že karetní trest nepustí do hry Vladimír Jovoviče.