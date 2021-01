Favorizovaná Sparta se ve středu představí v Opavě. Oproti nedělními duelu v Ostravě by se v sestavě Letenských měli objevit Pavelka, Souček, Čelůstka, Karlsson a Fortelný. Naopak Opavští jsou v problémech, chybět bude Kulhánek a především trenér Radoslav Kováč.

Radoslav Kováč | Foto: Deník / Petr Widenka

„Mrzí mě to, ale na lavičce nebudu,“ přiznal kouč Slezského FC a bývalá opora v pražské Sparty. Důvod? Pozitivní test na covid. „Taková už je doba. Utkání budu sledovat pouze u televize,“ konstatoval Radoslav Kováč. Tým tak bude mít pod palcem ostřílený stratég Alois Skácel. „Jsme dobře nachystání. Víme, co nás čeká,“ poznamenal opavský kouč. „Musíme udělat všechno proto, abychom byli úspěšní. Jsme v situaci, kdy se nemůžeme dívat na to proti komu hrajeme. Potřebujeme body z každého utkání,“ zdůraznil Radoslav Kováč.