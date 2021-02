„Už se těším, že budu zpátky na lavičce. U televize to byly hrozné nervy, zestárl jsem u ní snad o padesát let,“ řekl opavský trenér Radoslav Kováč. „Zápas v Olomouci byla jedna velká katastrofa, ale od výkonu na Bohemce se může odrazit,“ pokračoval v povídání.

Brno je na tom obdobně jako Opava, bude bojovat o holý život. „Brno má svou kvalitu, posílilo. Venku hraje lépe než doma. Hráče na to připravujeme. Ale víme o co hrajeme, tlak sílí. Věřím, že v neděli to urveme,“ je optimistou Kováč.

Opava odehrála na Vršovicích zápas s nulou vzadu. „Defenziva byla dobrá, musíme být nebezpeční vepředu. Do vápna musí chodit více centrů,“ nabádá trenér. A jak bude vypadat sestava na Brno? „Jsme docela pobití. Mimo je například Hrabina nebo Pikul. Naopak připraveni budou už Smola či Tiéhi,“ podotkl Radoslav Kováč. Nedělní zápas má výkop ve 14 hodin.