Restart ligy je tady. Ve středu Opavu čeká zápas s Karvinou, půjde o přímý záchranářský souboj…

Byli jsme hodně dlouhou dobu mimo fotbal, na utkání se těšíme. Doufám, že připraveni budeme dobře a zápas zvládneme a vyhrajeme ho.

Zdroj: Roman Brhel

Příprava po koronavirové pauze byla dlouhá. Proběhla podle plánu, nebo byste strávili jedno, dvě přípravná utkání ještě navíc?

Měli jsme tři přípravná utkání. První bylo takové nepovedené z hlediska herní složky. Poté výkonnost šla nahoru. Zápas s Baníkem měl úroveň mistrovských soutěži.

Jak byste charakterizoval středečního soupeře z Karviné?

Musím říci, že na mě udělali velký dojem z hlediska organizace hry, disciplíny. Mají zkušené hráče, rychlostní kluky, silně technicky dobře vybavené na míči. Za mě velmi nebezpečný tým.

Karviná vstoupila do jarní části excelentně. Myslíte si, že vynucená pauza ji mohla uškodit? Zastavit ji v rozjezdu?

Kvalitně posílili. Pod trenérem Jarábkem se obraz hry změnil. Udělali bodovou sérii, myslím, že budou pořád v dobrém rozpoložení.

Přípravné zápasy ukázaly, že nejspíše budou změny v sestavě. Mám na mysli začlenění do ní Harazima s Helešicem…

Štěpán Harazim obrovsky dobře pracuje v tréninku, zvládal i zápasy. Je to další důkaz dobré práce Opavy s mládeží. Vykrystalizoval se jako Souček. Nemám problém dát důvěru mladému hráči. Vidím v něm velký potenciál do budoucna.

Matěj Helešic přišel a trápil se, neobjevoval se ani v zápasových nominacích…

Matěj se s přechodem do Opavy srovnal, sedl si s týmem. Nyní jde jeho forma nahoru.

Jak to vypadá s absencemi směrem ke Karviné, jisté je, že karty nepustí do zápasu Tomáše Jursu, generálku s Baníkem nedohrál dokonce René Dedič…

Máme menší zdravotní problémy u několika hráčů. Řešíme to a rozhodnutí přijde až těsně před utkáním.

Už v neděli jedete do Teplic, kde nemůže na základě dohody klubů nastoupit Hošek. Může se tato absence projevit i do nominace na Karvinou? Tím, že se neobjeví i ve středeční nominaci?

Na to se ne nedívám. Pro nás je důležitý začátek, aby se dostali do pohody. Vše směřujeme k zápasu s Karvinou.

Důležitým faktorem náročného programu bude regenerace. Upravujete tímto směrem i tréninky, tak aby se únava minimalizovala?

Máme tréninky upraveny tak, aby hráči byli stoprocentně připraveni na mistrovský zápas. Kluci jsou výborně kondičně připraveni, z toho chceme těžit. Na kondiční složku jsme kladli obrovský důraz, jsem rád, že kluci ji nepodcenili ani v době, kdy se připravovali individuálně.

Novinkou, s kterou liga přichází, je počet střídání během zápasu. Ze tří se tento počet zvedl na pět…

Každý trenér s tímto bude kalkulovat. Bude chtít rozložit síly na co nejvíce hráčů. V tomto momentu nastupuje šířka a kvalita kádru.