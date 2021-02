„Stále ještě žijeme, jsme připraveni se o záchranu porvat,“ řekl opavský trenér Radoslav Kováč. „Oproti podzimu máme více střel na bránu, ale chybí nám servis do vápna. Máme vysoké útočníky, kteří nedostávají centry,“ pokračoval kouč a dodal: „Chceme přivést ještě halvbeka.“

Během tohoto týdne vedla Opava jednání s Ondřejem Zahustelem, který patří pražské Spartě, ale podzim strávil v Mladé Boleslavi. Devětadvacetiletý fotbalista patří ke zkušeným hráčům. Na kontě má 177 zápasů v lize, ve kterých dal osmadvacet gólů a jednadvacet asistencí. „Ondra by nám pomohl, v to věřím. Sám řekl, že ze sportovního hlediska by mu Opava pomohla. Bohužel z rodinných důvodů odmítl,“ poznamenal Radoslav Kováč. Podle informací Deníku měl Zahustela v hledáčku i polský klub Podbeskidzie Bielsko-Biała.

I když Zahustel nevyšel, není vyloučeno, že se v Opavě někdo objeví. „Pracujeme na tom, chceme ještě jednoho hráče přivést,“ podotkl Kováč, který během zimní přestávky přivítal v kabině osm nových hráčů. Ještě pro připomenutí, přestupní termín končí osmého února. (rob)