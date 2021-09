Opava se snažila, vycházela z dobré defenzivy a měla náznaky zajímavých akcí, které rozjížděl Didiba. Hanákům to příliš nešlo, snažili se o dlouhé balony, ale to jim moc nešlo.

Ve 23. minutě vypálil z dálky Koudelka, jeho tečovanou ránu s vypětím všech sil vyrazil mimo bránu. Ve 37. minutě vybojoval Holík balon, dal na Kramáře, který přihrál Helešicovi a ten nekompromisní ranou poslal Slezany do vedení.

/FOTOGALERIE/ Vypadá to, že venkovní zápasy opavským fotbalistům sedí. Slezané po vítězství v Jihlavě loupili i na Hané. Díky brance Matěje Helešice vyhráli v Prostějově 1:0.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.