Praha – Nováček FORTUNA:LIGY z Opavy bere bod. Slezané ve vršovickém Dolíčku uhráli s domácí Bohemkou bezbrankovou remízu. Šancí bylo pramálo, to samé platilo o zajímavých momentech. Do osudu nedělního duelu se nepromítlo ani Šmídovo vyloučení z 82. minuty. Svěřenci trenéra Kopeckého tak stále čekají na první jarní výhru.

Trenér Opavy Ivan Kopecký udělal změny v sestavě. Pouze na lavičce zůstal nejlepší střelec Smola a také brankář Šrom. Hned v úvodu „pozdravil“ opavský kotel Davida Puškáče, kdy mu dal jasně najevo, co si myslí o jeho útěku do vršovického Dolíčku. První střelecký pokus na Fryštákovu bránu vyslal Zapalač a byl z toho roh. Schaffartzik o pár okamžiků později hlavičkoval do středu brány. Na druhé straně kopali Klokani z dobré pozice standardku, dvakrát z ní nastřelili zeď a následně vybojovali roh. Po něm šla Opava do brejku, jenomže Stáňa zakopl o balon. Ve 27. minutě měli domácí další dobrou standardku.. Vacek naštěstí pálil vedle brány. Celkově žádný pohledný fotbal k vidění nebyl.