Opava nastoupila oproti duelu ve Zlíně se změnami v sestavě. Tou největší byla změna v brance. Premiéru v nejvyšší soutěži si odbyl opavský odchovanec Kryštof Lasák. Na první šanci se čekalo do 11. minuty. Dedič vysunul Helešice, ten šel sám na brankáře Macíka, jeho pokus byl ale nakonec sražen na rohový kop. O necelých dvacet minut později bylo rušno na druhé straně. Beneš přetaženým centrem našel Látala, ten vrátil míč před branku, kde zakončoval Zahradníček. Jeho pokus Lasák parádním zákrokem zlikvidoval, ovšem na dorážku Zifčáka byl krátký – 0:1. Opavští mohli odpovědět, ale Mondek dobře vyvíjející akci pokazil. Ve 36. minutě fauloval Hrabina těsně před vápnem Látala a sudí Klíma ukázal domácímu kapitánovi červenou kartu. Hanákům se naskytla dobrá standardka, jenomže González z ní trefil pouze zeď. Vzápětí měl velkou šanci Zahradníček ale Lasák změnu skóre nepřipustil, vytáhl další dobrý zákrok.

Ve druhém poločase si nic zajímavého dlouho nedělo. Až v 70. minutě se do gólovky dostala Sigma. Chytil odcentroval na Daňka, ten si míč připravil na střelu. Jeho pokus zlikvidoval. Hned vzápětí se podařilo domácí vyrovnat. Juřenova rána byla ještě zblokována, ale Holík už balon do sítě dopravil – 1:1. A Opavští mohli jít i do vedení, avšak střelu Helešice lapil u tyče Macík. A své umění měl možnost předvést znovu i Lasák. Tentokrát vychytal Gonzaleze. Nakonec Sigma přesilovku přece jen využila. Daněk poslal míč před bránu, kde ho přes Rychlého tečoval do sítě Chytil – 1:2. V samotném závěru kopal Holík roh na přední tyč, míč byl tečován a jen o milimetry minul bránu.

Alois Skácel (trenér Slezského FC Opava): „Do utkání jsme vstoupili celkem dobře, ale pak jsme se dlouho hledali. Náš nevýrazný výkon v prvním poločase vyústil v první inkasovanou branku, při které jsme zaspali. Do druhé půle jsme šli s tím, že i když jsme v deseti, pokusíme se srovnat. To se nám podařilo až po vystřídání, po němž se to hodně oživilo. I v deseti podali kluci hodně dobrý výkon. Je škoda, že v závěru to neudrželi a inkasovali. Musíme ale uznat, že hlavně v druhém poločase nás podržel brankář Lasák.“

Radoslav Látal (trenér SK Sigma Olomouc): „V první půli jsme celkem hráli to, co jsme si představovali. Vysoko jsme napadali, dali jsme branku. Zápas se pro nás začal vyvíjet dobře, přišla červená karta pro soupeře. V poločase jsme si řekli, že to bude ještě těžší, že Opava bude dobře bránit a budeme hrát do plných. Měli jsme šance dát pojistku na 2:0 nebo na 3:0 a bylo by po zápase. Bohužel se to nepodařilo a přišel trest. Udělali jsme hrubou chybu vzadu a soupeř nás potrestal. To jsme typičtí my. Cením si ale toho, že jsme šli za vítězstvím, a nakonec jsme to strhli na svou stranu. Vyzkoušeli jsme další hráče, mladí kluci hráli velmi dobře. Pro Sigmu je to velká perspektiva.“

SFC Opava – Sigma Olomouc 1:2 (0:1)

Branky: 71. Holík – 29. Zifčák, 83. Chytil. Rozhodčí: Klíma – Caletka, Antoníček. ŽK: Helešic - Látal, Assoubre, Fiala. ČK: 36. Hrabina.

SFC Opava: Lasák – Březina (69. Rychlý), Hnaníček, Kulhánek, Hrabina – Večerka – Mondek (69. Kramář), Nešický (58. Darmovzal), Hellebrand (69. Holík), Helešic – Dedič (58. Juřena). Trenéři: Radoslav Kováč, Alois Skácel.

SK Sigma Olomouc: Macík – Látal, Beneš, Štěrba, Vepřek (17. Sladký, 79. Assoubre) – Breite, Slaměna (61. Chytil) – Zahradníček (78. Fiala), Daněk, P. González – Zifčák (61. Hála). Trenér: Radoslav Látal.