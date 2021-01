Soustředění opavských fotbalistů v Portugalsku je v ohrožení. Slezané měli společně s pražskou Slavii vyrazit do Fara. V neděli ale speciál s oběma týmy z ruzyňského letiště neodletěl. Pražská Slavia z preventivních a zdravotních důvodů odložila odlet a zahraniční soustředění prozatím zrušila, což se výrazně dotklo také SFC.

SFC Opava - FK Mladá Boleslav 2:2 | Foto: Deník / Petr Widenka

„Komplikace je to pro nás velká. Momentálně řešíme ubytování v Praze, kde absolvujeme i pondělní trénink. Během pondělního dne se rozhodne, co dál,“ řekl vedoucí opavského týmu Lumír Sedláček. „Existuje možnost, že dojde k otestování jak Slavie, tak nás a vyrazíme do Portugalska v úterý odpoledne. Pokud ne, vrátíme se do Opavy a budeme řešit přípravu v domácích podmínkách,“ poznamenal vedoucí SFC Opava. Slezané měli totiž původně v plánu trénovat doma a v sobotu odehrát přípravný zápas s Prostějovem.