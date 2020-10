Fotbalisté Slezského FC Opava jsou v plné tréninkové zátěži. Jediným volným dnem je neděle.

S týmem trénuje dvaadvacetiletý záložník Christ Tiéhi. Jedná se o bývalého mládežnického reprezentanta z Pobřeží Slonoviny, který ale vyrůstal ve Francii, naposledy hrával v Anglii National League za Woking a Tonbridge. Ve Francii pak rodák z Paříže působil v Le Havre.

„Jedná se o hráče hrajícího na pozici šest. Zatím se jeví velmi dobře, ve tréninku prokazuje, že kvality má. Máme teď v pauze čas, si dobře prověřit, uvidíme, co ukáži modelové zápasy,“ řekl sportovní ředitel a trenér Slezského FC Opava Radoslav Kováč.

Hráči dostávají v přípravě pořádně zabrat. „Jsem rád, že bylo zrušeno omezení počtu hráčů při trénincích,“ pochvaluje si šéf opavské lavičky. „Trénuje hodně, máme cyklus od pondělí do soboty. Jediným volným dnem je neděle,“ přibližuje Kováč.

Opavský trenér by rád už, co nejdříve hrál. „Věřím, že se liga, co nejdříve rozjede. Vím, že to bude bez diváků. Za nás je to bezpečné. Jsme pravidelně testování. Tím pádem jsou v jakési ochraně i naše rodiny,“podotkl trenér Opavy. Sám se snaží být v covidové době opatrný.

„Do Prahy ani nejezdím, jsme s rodinou u babičky ve Vyškově. Obdobné doporučení mají i hráči,“ poznamenal trenér Slezského FC Opava.

Slezané momentálně trénují v kompletním složení. „Musím zaklepat na čelo. Až na drobnosti, jsme všichni v pohodě,“ zakončil Radoslav Kováč.