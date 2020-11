Ani jeden z týmů nenastoupil v kompletních sestavách. Karviná ale představila své nové venkovní zápasové dresy. „Šlo nám o to vidět v akci hráče, kteří moc nehrají,“ řekl úvodem trenér Karviné Juraj Jarábek.

„V koronavirové pauze jsme hráli jen mezi sebou, pak přišel zápas s Pardubicemi, který jsme nezvládli, proto jsme potřebovali další utkání. Pro nás to byl dobrý test, s kvalitním soupeřem. Bylo to v našem podání úplně jiné tempo než v sobotu,“ poznamenal trenér Opavy Radoslav Kováč.

První poločas góly nenabídl. Branky začaly padat až po přestávce. Nejdříve se trefil hlavou po standardce Holíka Žídek. Za hosty srovnával po pasu za obranu Mikuš. „Naše obrovská chyba. Hráč dostane balon za obranu z vlastní poloviny, je to šílenost, hrozně mi to vadí. Musíme organizaci hry zlepšit,“ podkotkl šéf opavské lavičky. Výhru nakonec přece jen slavili domácí, když míč si vzal do tahu Dedič a prostřelil brankáře.

„Musíme takto hrát pořád. Bylo tam z naší strany více střelby, tak to má být,“ pochvaloval Kováč. „Stále proto nechápu náš kolaps proti Pardubicím,“ kroutil hlavou trenér, který dal šanci i mladým hráčům, jako Jelínkovi nebo Ratajovi. „Chtěl jsem je vidět. Nemyslím si, že jsou na ligu úplně připraveni, ale ani jeden mě nezklamal,“ zdůraznil Kováč.

„Dobrý bojovný zápas, který měl tempo. Hrálo se na těžkém terénu, na kterém vázla kombinace. Výsledek je i v přípravě důležitý. Nemyslím si, že jsme byli horším týmem než Opava,“ podotkl Jarábek. „Soupeř byl ale efektivnější. Pro mě zápas splnil svůj účel,“ dodal.

SFC Opava - MFK Karviná 2:1 (0:0)

Branky: 62. Žídek, 76. Dedič - 74. Mikuš

Opava: Šrom (46. Lasák) – Jelínek (65. Večerka), Didiba, Žídek – Harazim, Darmovzal (24. Rataj), Tiéhi (70. Zavadil), Řezníček, Helešic – Juřena (65. Dedič), Holík (83. Gorčica). Trenéři: Radoslav Kováč a Alois Skácel.

Karviná: Bolek (46. Neuman) - Janečka (46. Jean Mangabeira), Dramé, Twardzik, Bartošák (46. Guba) - Smrž, Hanousek - Ndefe, Tavares, Mikuš - Haša (63. Vlachovský). Trenér: Juraj Jarábek.