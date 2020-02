Jaro ve znamení boje o holý život čeká na opavské fotbalisty. Slezané jsou zatím na čtrnáctém místě s jednobodovým náskokem na poslední Příbram. Zimní přestávka se nesla ve znamení velkého průvanu v kabině. Změny byly zásadní, v klubu věří, že ke prospěchu věci.

Opava je na jaro dobře připravena. Na tiskové konferenci zleva Jan Žídek, Jiří Balcárek, Alois Grussmann a Jaroslav Rovňan. | Foto: Deník / Roman Brhel

„Nic jiného než záchrana pro nás neexistuje. Musíme pro ní udělat maximum. Už není kam uhnout, liga do Opavy patří, musíme ji udržet,“ zdůraznil ředitel klubu Jaroslav Rovňan. Do Zlína zamířil Simerský, do Baníku Svozil. Opavským se tak rozpadla stabilní stoperská dvojice.