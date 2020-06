/PODÍVEJTE SE/ Zápas nevalné úrovně, z kterého bolely místy oči se odehrál v úterý v Karviné. Ve druhém kole záchranářské skupiny FORTUNA:LIGY domácí celek hostil Opavu. Domácí trefili tyčku, v závěru měli i velkou šanci, avšak střídajícího Gubu vychytal Fendrich. Nicméně Opavští se bodově dotáhli na Příbram, kterou v neděli mají doma.

Opava remizovala v Karviné | Foto: Martin Ruščin

Trenér Opavy Radoslav Kováč sáhl ke změnám v sestavě. Jedna byla vynucená, když mimo hru zůstal zraněný Schaffartzik, dále Hnaníčka nahradil Hošek a Jursu Zavadil. Byli to domácí, kdo byl v úvodu aktivnější. Nejdříve si Fendrich musel poradit s hlavičkou Lingra. O pár chvilek později poslal Lingr centr do vápna a Janečka trefil tyč. Ve 14. minutě na druhé straně zahrával standardku Zavadil, který nahral Texlovi, jehož centr poslal Žídek hlavou nad. Ve 31. minutě kopal Ba Loua roh, do zakončení šel Janečka, jehož zakončení změnil Lingr, ale Fendrich byl proti. Opavu podržel. Na druhé straně rozehrál roh nakrátko Zavadil s Texlem. Prvně jmenovaný šel do zakončení a Bolek vytahoval míč na roh. O pár chvilek později domácí brankář zlikvidoval střelu Součka.