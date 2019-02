Dobrý začátek! Opavští fotbalisté na úvod jarní části uhráli cenný bod v Karviné za remízu 1:1. Bohužel utkání kvůli zranění nedohrál opavský obránce Matěj Hrabina.

První velká šance byla k vidění v 9. minutě, po zblokování Čoličovy střely se míč dostal na stranu, kde byl Ba Loua, jenž odcentroval a zakončujícího Budínského vychytal Šrom. Ve 13. minutě vybojoval Zavadil balon, posunul ho na Zapalače, který přihrál Janetzkému, jenž viděl volného Jurečku, který se dostal do zakončení a střelou k tyči otevřel skóre – 0:1. O pár okamžiků později bylo srovnáno. Balon se dostal k lajně, kde si ho vyměnili Čolič s Budinským, přišel centr do vápna a Wágner ranou z voleje vyrovnal. Ve 25. minutě podcenil situaci Krivák, Smola se přes něj dostal, byl faulován a hosté kopali standardku. Zavadila ale vychytal Berkovec, když míč vyrazil na roh. O šest minut později měli hosté další tutovku. Hrabina si narazil se Zapalačem, našel v šestnáctce volného Žídka, ten ale z dobré pozice řešil zakončení silou a přestřelil branku. V samotném závěru první půle mohla jít Karviná do vedení. Naštěstí pro Opavské chytil Čoličův pokus Šrom.

Začátek druhého poločasu se nesl ve víru nepřesností a ztrát na obou stranách. Po hodině hry vybojoval balon Janetzky, nahrál Žídkovi a Berkovec měl plné ruce práce. Na druhé straně střílel vedle branky Smrž. To už nebyl na hřišti Hrabina, který musel pro zranění střídat. V 76. minutě našel náruč brankáře Šroma Ba Loua. Další zajímavé okamžiky k vidění už nebyly a Opava uhrála cenný bod.

MFK Karviná – SFC Opava 1:1 (1:1)

Branky: 15. Wágner – 14. Jurečka. Rozhodčí: Franěk – Blažej, Kubr. ŽK: Koukaou. Diváci: 3238

Karviná: Berkovec – Krivák, Rundič, Záhumenský – Čolić, Bukata (665. Faško), Smrž, Budínský (C), Guba (77. Moravec) – Wágner, Ba Loua (87.Kouakou). Trenér: Nórbert Hrnčár.

Opava: Šrom – Hrabina (68. M. Helebrand), Radič, Simerský, Žídek – Řezníček, Zavadil – Jurečka, Janetzký (79. Opoku), Zapalač – Smola (90. Juřena). Trenér: Ivan Kopecký