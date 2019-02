Na první gól se čekalo patnáct minut. Série nepřesných odkopů v podání Opavy vyvrcholila hrubkou Řezníčka, který míč předložil Vatajeluovi, který vystřelil. Na jeho pokus nikdo nezareagoval v čele s brankářem Šromem a Severočeši vedli 1:0.

Chvíli na to pálil Holeš. Pak se ozvala Opava. Zavadil posunul balon na Zapaleče, který u rohu našel Žídka. Jeho centr sklepl Smola pro Janetzkého, ten vyrovnal na 1:1.

Ve 34. minutě nahrál Sobol Kubistovi, jehož děllovka pořádně protáhla Šroma. Necelých pět minut před poločasem se dostával do dobré možnosti Jovovič, místo střely ale volil nepovedenou přihrávku. O pár vteřin později se k němu dostal míč znovu, naštěstí pro hosty ho poslal mimo.

Na začátku druhého poločasu letěl do opavského vápna nebezpečný centr, před dobíhajím protihráčem zatahoval za záchranou brzdu Svozil. V 54. minutě mohl favorita poslat do vedení Chramosta, který se dostal k míči, poté co Doležal vyhrál hlavičkový souboj se Simerským. Šrom ale parádním zákrokem svůj tým podražel a míč vyrazil na roh.

K jeho exekuci se postavil Trávník, jehož centr poslal hlavou do vlastní brány Žídek. Severočeši mohli vedení navýšit, ale to se jim nepodařilo. Trávník ani Ikaunieks na Šroma nevyzráli. Naopak čtyři minuty před koncem kopal Zavadil roh a Smola vyrovnal na 2:2.

Jablonec – SFC Opava 2:2 (1:1)

Branky: 16. Vatajelu, 55. Žídek (vlastní) – 25. Janetzký. Rozhodčí: Machálek – Pelikán, Vlasjuk. ŽK: Hovorka – Janetzký, Řezníček. Diváci: 2585

Jablonec: V. Hrubý – Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol – Jovović (73. Acosta), Trávník, V. Kubista, Vatajelu – Doležal, Chramosta (63. Ikaunieks) Trenér: Petr Rada

Opava: Šrom – Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek – Řezníček (61. Juřena), Zavadil – Jurečka (61. Manzia), Janetzký, Zapalač (75. Stáňa) – Smola. Trenér: Ivan Kopecký.