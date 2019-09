V 6. minutě přišla ztráta Schaffartzika, míče se zmocnil Lingr, míč si nachystal na střelu, dobře vypálil, ale Fendricha zachránilo břevno. K odraženému míči se dostal po nedůrazné hlavičce Svozila Petráň, kterého fauloval Žídek a na světě byla penalta. K její exekuci se postavil Rundič a otevřel skóre. Opava se poměrně rychle oklepala.

Po přihrávce Šulce se ke střele dostal Dedič, ale trefil tyč. Ještě předtím zakončoval z dobré pozice tentýž hráč, avšak stal v ofsajdu. V 17, minutě chyboval Fendrich, naštěstí ale svou chybu napravil a ránu Petkova chytil. Ve 28. minutě mohli vést domácí 2:0. Ovšem Svozil byl proti, který vyhlavičkoval balon z brankové čáry. O pět minut později se uvolnil Dedič a jeho dělovce chyběly centimetry.

Do druhého poločasu poslala Opava do hry Suse a ten po pěti minutách vyrovnal, když do branky nasměroval přihrávku Žídka. O pár chvilek později na druhé straně střílel nebezpečně Petráň. Z otočky pálil na druhé straně nad Dedič. Domácí se snažili o nebezpečné výpady. Po jednom takovém zatahoval za záchranou brzdu Hrabina. Po přihrávce Ba Louly měl tutovku Petráň, avšak střílel vedle.

V 70. minutě kopala Opava standardku. Centrovaný míč před branku vracel Svozil a zcela volný Simerský trefil hráče před sebou. V nastaveném čase špatně odkopl brankář Fendrich balon, domácí šli do brejku. Nakonec zakončoval Moravec, jehož ránu zastavilo břevno.

Karviná – SFC Opava 1:1 (1:0).

Branky: 7. Rundič (penalta) – 50. Sus.

Rozhodčí: Zelinka – Hock, Vlček.

ŽK: Ba Loua, Čonka - Jursa, Hrabina.

Diváci:3 627.

Karviná: Hrdlička – Ndefe, Kouřil, Rundić, Čonka – Lingr (88. Moravec), Smrž, Marek Hanousek, Ba Loua (78. Putyera) – Petkov, Petráň. Trenér: František Straka.

Opava: Fendrich – Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek – Schaffartzik, Jursa (79. Souček) – Manzia (46. Sus), Šulc, Mondek (92. Kuča) – Dedič. Trenér: Alois Grussmann.