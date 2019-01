Fotbalisté Slezského FC zvládli i druhý přípravný zápas. Na umělce v Kylešovicích totiž porazili druholigový Prostějov 3:1. První gól v opavském dresu zaznamenal Endy Opoku Bernadina.

Hned ve 4. minutě mohl jít do vedení Prostějov. Testovaný Janso ztratil míč a sám na Šroma uháněl Baďura, ten však zakončil vedle. O čtvrt hodiny později se ke standardní situaci z pětadvaceti metrů postavil Zavadil a Bréda s pomocí tyče vyrazil míč na roh. Z toho už však Slezané udeřili. Jurečka sice napálil míč jen do brankové konstrukce, míč se však odrazil k Bernadinovi a ten jej pohodlně uklidil do sítě.

Prostějov mohl už ve 25. minutě vyrovnat, Kroupovu hlavičku však skvěle vyrazil Šrom. O deset minut později už se však Hanáci dočkali. Zapletal našel centrem z levé strany úplně volného Kroupu a ten Šroma nadvakrát prostřelil. Po poločase tak byl stav 1:1.

Ve 47. minutě šla Opava opět do vedení. Na rohový kop si nejvýše vyskočil Radič a poslal míč do sítě. O dvacet minut později už to mohlo být po dalším rohovém kopu o dvě branky. Řezníček krásně trefil míč z voleje, jeho pokus se však otřel o v ofsajdu stojícího Smolu a gól tak nemohl platit.

V 72. minutě už se SFC třetí branky přeci jen dočkal. Smola prodloužil míč na úplně osamoceného Zapalače a ten nekompromisně uklidil balón na zadní tyč – 3:1. Těsně před koncem se ještě mohl prosadit Stáňa, vyběhnuvšího brankáře Prostějova však nepřekonal.

SFC Opava – Prostějov 3:1 (1:1)

Branky: 22. Bernadina, 47. Radić, 72. Zapalač – 35. Kroupa.

Rozhodčí: Proske – Kotík, Mojžíš.

I. poločas: Šrom – M. Helebrand, Simerský, Žídek, Janso – Rychlý, Zavadil, Stáňa – Bernadina – Jurečka, Juřena.

II. poločas: Fendrich – Hrabina, Radić, Svozil, Janso – Zapalač, Rychlý (70. Darmovzal), Řezníček, Stáňa (82. Ščudla) – Bernadina (70. Souček), Smola. Trenér: Ivan Kopecký.

Tomáš Chalupa