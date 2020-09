„Na Didibu jsme dostali výborné reference. Máme o něm detailní informace. Je dobře připravený, v Senici pravidelně nastupoval,“ řekl Deníku Radoslav Kováč. Dvaadvacetiletý rodák z kamerunského Douala nastupoval za mládežnické reprezentace své země. Hrával také v Itálii, a to za Perugii, devatenáctku Juventusu Turín. Oblékal i dresy italských klubů z Matera a Troiny. Pokud projde úspěšně zdravotní prohlídkou, bude v Opavě působit formou hostování, s následnou opcí na přestup. Slezané stopera akutně potřebují, neboť dlouhodobě zranění jsou Hnaníček se Schaffartzikem. Radoslav Kováč měl ve hře více alternativ. Zájem měl o Sparťana Pavla Piška a také Daniela Krcha z pražské Bohemky. Podle informací Deníku měli oba hráči zájem do Opavy odejít, proti byly ale jejich mateřské kluby.

Didiba nemusí být jediným nováčkem. Opavští by během týdne rádi dotáhli do zdárného konce příchod sparťanského záložníka Jana Fortleného z pražské Sparty. Samotný hráč se netají tím, že by rád pod trenérem Kováčem hrával. Slezané touží ještě i po Danielu Kozmovi. „Přáli bychom si, aby se jeho příchod podařil zrealizovat,“ poznamenal kouč Slezského FC. Opavští pak mají na radaru ještě jednoho záložník ze zahraničí, situaci okolo něj ale nechtěl Radoslav Kováč komentovat.

Dle zdrojů Deníku ještě před nedávném kroužila kolem Bojana Dordiče Karviná. Ona, nebo případný jiný zájemce o rychlonohého fotbalistu by ale musel aktivovat výstupní klauzuli