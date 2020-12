„Marka jsme během podzimu sledovali, byli jsme se na něj i osobně podívat. Určitě je to zajímavý hráč,“ řekl sportovní ředitel a trenér SFC Opava Radoslav Kováč. „Momentálně je u nás na týdenní poznávací zkoušce,“ dodal jednačtyřicetiletý kouč.

Marek Matocha, na východ Brna přestoupil před rokem z třetiligového Vyškova. „Byl to pro mě velký skok, ale přece jen jsem za půl roku ve druhé lize nabral nějaké zkušenosti, a to jak silové, herní nebo taktické. A teď do zápasu naskakuji už s trochu lepším pocitem, že mám nějaké herní vytížení za sebou,“ svěřil se Matocha.