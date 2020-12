„Klub byl od pondělního večera v úzkém kontaktu se zástupci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje (dále jen KHS), s nimiž nastalou situaci intenzivně řešil. Dle komunikace s pracovníky KHS, která vychází ze schválené výjimky pro profesionální fotbalové soutěže v ČR, neshledala KHS důvod k uvalení plošné karantény na A-mužstvo SFC,“ řekl mluvčí klubu Jan Šimek. „Stejně tak Ligová fotbalová asociace na základě komunikace s klubem neshledala důvod pro odložení utkání 12. kola FORTUNA:LIGY i navzdory tomu, že došlo k poklesu počtu hráčů A-mužstva schopných zasáhnout do hry pod hraniční počet 14+1,“ doplnil ředitel Slezského FC Jaroslav Rovňan.

Počet nakažených je v tuto chvílí jedenáct, kompletní není ani realizační tým. „V pondělí jsme měli testy, k nakaženým se přidali další hráči. Většinou jde o kluky základní sestavy, což je pro nás velká komplikace. Čekáme, co bude dál. Dá se říct, že do Liberce jedeme s dorostem, takže nás čeká velice těžké utkání,“ smutnil trenér Radoslav Kováč. „Už teď máme mimo hru více než jedenáct hráčů, takže je to pro nás fakt těžké. Pokud ještě někdo vyskočí, bude se to muset nějak rázně řešit. Ze základní sestavy máme devět hráčů pryč,“ pokračoval šéf opavské lavičky.

Už v sobotu hostí Slezané Spartu, letošní kalendářní rok zakončí středečním duelem ve vršovickém Ďolíčku s domácími Klokany. ápas v Liberci má výkop ve středu ve 14 hodin.