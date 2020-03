„To je jasné. Něco jsem tam prožil, pořád tam mám bráchu s přítelkyní, babičku, další rodinu a kamarády,“ vykládá do telefonu jednatřicetiletý brankář, který nelenil a hned začal pro město organizovat pomoc.

„Spojil jsem se s panem starostou. Díky litovelskému rodákovi Oldovi Škurkovi a klukům ze skupiny Scandalladies travesty show se podařilo zajistit roušky, další jsem pak objednával u paní v Ostravě. Jde to ale pomalu, jako teď všude. Až budou připravené, přivezeme je na hranice uzavřené zóny k předání. Snad to pomůže,“ odmítá zásluhy.

Do Litovle chtěl dovézt i sušené droždí. „Jedna paní na Facebooku mi psala, že jí chybí, tak jsem se snažil u nás sehnat, ale taky se mi to nepovedlo,“ doplňuje gólman, který v nejvyšší soutěži chytal ještě za ostravský Baník a předtím působil úspěšně také ve druhé lize v HFK Olomouc.

V této sezoně za Opavu odchytal čtyři zápasy, jinak spíš kryje záda Vilému Fendrichovi. Připravovat se ale teď jako celý zbytek pozastavené FORTUNA:LIGY musí individuálně. „Chodíme běhat a řeší se to přes mobilní aplikaci. Bohužel musíme i my gólmani, i když to máme upravené,“ usmívá se. „Když byla možnost, tak jsem zvolil kolo a ujel třeba 30 kilometrů,“ dodává. Další způsob, jak vyzrát na karanténu, už má v hlavě. „Přemýšlím, že si objednám spinningové kolo. Kdybychom třeba nemohli ven, tak aspoň na hodinu zmizím do sklepa a budu tam na sobě makat,“ směje se.