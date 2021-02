/FOTOGALERIE/ Slovenský brankář Tomáš Digaňa má za sebou premiéru ve FORTUNA:LIZE. V barvách Slezského FC Opava vychytal nulu proti Příbrami. Z ligové premiéry byl třiadvacetiletý gólman nadšený. Z výsledku už tolik ne. Domácí fotbalisté totiž z důležitého záchranářského duelu vytěžili pouze bezbrankovou remízu.

SFC Opava-Příbram 0:0 | Foto: Deník / Petr Widenka

Ještě na podzim chytal druhou nejvyšší soutěž v barvách Dubnice. Do Opavy přišel čekat na šanci z pozice třetího brankáře. „Popravdě jsme nečekal, že se tak brzy dostanu do branky. Byl jsem překvapený,“ svěřil se Tomáš Digaňa. O tom, že se v důležitém zápase půjde do branky, se dozvěděl na před zápasovém tréninku. „Spoluhráči mě povzbuzovali, během utkání mi pomohli. Prakticky na mě nešla jediná střela,“ pousmál se třiadvacetiletý strážce opavské svatyně.