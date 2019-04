Tomáši, čekání na první jarní výhru skončilo. Cítíte velkou úlevu?

Určitě, navíc co jsme proti Dukle všechno přežili, přišla velká úleva. Soupeř byl silný na míči, ale my jsme měli více tutovek. Bohužel jsme se nechali zbytečně vyloučit a bylo to z naší strany hodně nervózní. Díky bohu Dukla své šance neproměnila. A my jsme dali gól na 2:0, ještěže tam trenér poslal toho Broňka bláznivého.

Dal jste první gól, trefil jste to dost krkolomně…

Vím, že Vašek Jurečka hlavičkoval, brankář to vyrazil přede mě a abych se přiznal, vlastně ani nevím, jak jsem to trefil. Jestli pravou šajtlí, patou, fakt nevím. Hlavně, že to byl gól (úsměv).

Cítili jste zvýšenou motivaci kvůli trenérovi Skuhravému?

Vůbec ne. Museli jsme vyhrát. Máme tři body, udrželi jsme se na distanc deseti bodů od Karviné, jedenácti od Dukly. To je důležité.

Dal jste gól, ale také chytil žlutou kartu, která je čtvrtá a tím pádem nemůžete hrát v Příbrami. Nebyla zbytečná?

Byla hloupá! Já jsem tušil, že trefím protihráče i s balonem. Je to moje hloupost. Ale nechci hrát ustrašeně, když mám tři žluté karty.