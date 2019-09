Úřadující mistr hrál ve slezské metropoli přitom téměř celý zápas přesilovku. „Cenný bod. Ukázali jsme velkou bojovnost a tak to má být,“ usmíval se Jan Žídek.

Opava urvala bod, nicméně celý zápas jste hráli v deseti. Věřili jste, že proti Slavii můžete mít šanci?

Věřili jsme, že šance bude žít, pokud nedostaneme druhý gól. Spoléhali jsme na to, že nám vyjde nějaká situace nebo standardka. Nakonec se tak stalo. Měli jsme pološance, šli jsme za tím.

Jak se říká, závěr patří mistrům…

Byla to euforie. Celý zápas jsme hráli v deseti. Podařilo se nám vyrovnat, navíc s takovým týmem, jako je Slavia. Vydrželi jsme fyzicky. Zaplaťpánbůh za bod.

Jak jste viděl vyrovnávací gól?

Trenér nás nutí, aby to beci zavírali. Řekl jsem si, že už není nač čekat. Šel jsem tam, balon propadl a už bylo jen na mně, abych to trefil. Měl jsem trochu obavy, protože takové kopy jsou těžké.

Kam byste zařadil tento gól?

Určitě výše než proti Teplicím. Navíc jsem ho dal proti Slavii, která je v euforii, bude hrát Ligu mistrů. Nejdůležitější je, že jsme bodovali.

Klíčem k úspěchu byl výkon brankáře Šroma, který se blýskl jedenácti zákroky.

Vojta nás podržel, měl skvělé zákroky, chytal nadstandardně. Byl suverénně náš nejlepší hráč.

I v deseti jste drželi s favoritem krok. Obrana fungovala dobře…

Organizačně jsme to víceméně zvládli. Nechtěli jsme zbytečně zalézat dozadu, byla by to naše smrt. Celkově jsme zápas zvládli.

Proč to najednou Opavě šlo? V posledních dvou utkáních byla hrozná…

Proti Zlínu nám to nevyšlo, v Plzni jsme měli zbytečný respekt. Dostali jsme góly a pak už se to s námi vezlo. Takové střetnutí musíte odehrát s enormním nasazením, jinak jste bez šance.