V sobotu hostíte Karvinou, která mohutně posilovala…

V Plzni od nás nikdo nic nečekal, mohli jsme překvapit. Teď hrajeme doma, kde nechceme ztrácet body, takže povinnost nám velí vyhrát. Neřešíme, kdo jak posiloval. Cílem jsou tři body. Věřím, že to zvládneme.

Jenomže po Plzni se vám rozpadla úplně obrana…

To je pravda. Ale šanci dostanou další kluci. Máme v kádru mladé fotbalisty, kteří musí dostat prostor. A i když udělají chybu, jsou hájení. Je to jenom ku prospěchu, že dostanou šanci. My starší jim musíme pomoci.

Čekají vás souboje s Michalem Papadopulosem, který má zkušenosti na rozdávání, navíc je to výborný hlavičkář…

Kvalitu má, je důrazný v osobních soubojích, ale to my také. Strach z něho rozhodně nemáme, nesmíme mu dát prostor.

Kudy vede v sobotu cesta k úspěchu?

Ukázal nám ji první poločas v Plzni. Musíme hrát agresivně a odvážně.

Jak si zvykáte na nový herní styl, který vám ordinuje trenér Kováč?

Pořád se s ním sžíváme, ale každým tréninkem je to lepší a lepší. Oba trenéři hodně dbají na detaily, a to je jenom dobře. Věřím, že naše výkony půjdou nahoru.

Před každým zápasem se musíte podrobit testům na covid 19, jak to snášíte?

Osobně s tím problém nemám, jde o pár vteřin. Vím, ale že některé kluky to docela trápí.