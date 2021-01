„Sparta byla velký favorit, my jsme chtěli být aktivní od začátku, hrát nahoře. Nechtěli jsme jim dovolit jejich kombinační hru. Bohužel jsme si dali polovlastní gól. Vše už začalo ne důrazem na polovině hřiště, nedostoupili jsme hráče, přišel centr a Juliš se patičkou hezky trefil. V té chvíli to s námi nevypadalo dobře,“ začal utkání hodnotil opavský trenér Alois Skácel, který měl tým na povel, neboť Radoslava Kováče nepustil na stadion pozitivní test na covid. „Líbilo se nám ale jakým způsobem k tomu kluci přistoupili, i když rychle prohrávali. Jednoznačně jsme byli dobří ve hře. Soupeře jsme nutili k chybám, přehrávali jsme ho. Bohužel pro nás, utkání se rozhoduje v šestnáctce a tam jsme byli nedůrazní. Měli jsme možnosti jako například u Holíka, kterou jsme neproměnili,“ smutnil Skácel.

Opava v nastoleném trendu pokračovala i po přestávce. „Po přestávce jsme pokračovali v předvedené hře, kterou jsme chtěli praktikovat od začátku. Byli jsme Spartě rovnocenným soupeřem. Sparta byla ale efektivnější v zakončení. Co se dostala do šestnáctky, tak dala branku. V závěru, kdy jsme tlačili a vypadalo to, že můžeme z tlaku něco vytěžit, tak jsme si dali vlastní gól a bylo rozhodnuto,“ zakončil zkušený trenér.

„Hra se mi nelíbila. Soupeř byl velmi dobrý, chtěli jsme kombinovat odzadu, měli jsme ale ztráty míčů, kazili jsme přihrávky. Z mého pohledu jsem alespoň rád, že jsme byli efektivní v útočné fázi,“ poznamenal trenér Sparty Václav Kotal. „Soupeř hrál velmi důrazně. Tento styl fotbalu nám moc nesedí. Paradoxně když vidíte, že nejlepším hráčem na hřišti je nejmladší Vytík, tak je asi něco špatně. Snažíme se s hráči pracovat. Nemáme to jednoduché, nehrajeme dva zápasy ve stejné sestavě. Na to se ale nechci vymlouvat. Některé situace řešíme strašně naivně a špatně,“ štvalo Kotala, který už o přestávce střídal Karbce. „Plán byl, že Dočkal bude tvořit hru s Karabcem, to se nám nedařilo, proto šel do hry Pavelka. Je třeba ale brát v potaz i soupeře, který nás dobře napadal a nedával nám moc prostoru,“ dodal hostující stratég.