Sobotní zápas svého týmu na hřišti mateřské Sigmy protrpěl trenér opavských fotbalistů Radoslav Kováč u televize. Slezané si z Hané odvezli zaslouženou porážku v poměru 4:1. Jejich výkon byl z kategorie hrůzostrašných. Trenér si dobře uvědomuje, že takhle se o záchranu nehraje.

Šéf opavské lavičky Radoslav Kováč | Foto: Deník / František Géla

„Jsem strašně zklamaný, “ hlesl trenér Kováč, který nemohl na lavičku kvůli pozitivnímu testu na covid. „Byl to z naší strany hrozný alibismus, byl to prostě posr…výkon. Neodskakovali jsme od gólmana, vůbec jsme nekombinovali. Jen jsme nakopávali balony dopředu. Přitom dobře víme, že Hubník s Benešem jsou nejlepší hlavičkáři v lize,“ kroutil hlavou šéf opavské lavičky. „Ani jsme nepokusili hrát fotbal, to mě mrzí nejvíce. Nebyli jsme schopni navázat na výkon proti Spartě. Hráči si mysleli, že to půjde samo, jenomže nešlo,“ zlobil se Kováč.