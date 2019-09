„Těšil jsem se na to už od prvního dne, co jsem v Opavě,“ hlásil spokojený křídelník Bidje Manzia po utkání, v němž Slezané remizovali s Libercem 1:1.

Pětadvacetiletý rodák z Demokratické republiky Kongo se objevil v opavské základní jedenáctce poprvé od svého příchodu ze Sigmy Olomouc. „Když mi to trenér v týdnu řekl, tak to pro mě byla velká motivace, ale nijak mě to nestresovalo. Soustředil jsem se úplně stejně, jako by to byl kterýkoliv jiný zápas,“ řekl Manzia.

Slezané v sobotu odehráli jeden z nejlepších duelů za poslední dobu. „Nebylo to z naší strany špatné, ale pro nás je v aktuální situaci důležitý každý zápas. Mrzí mě, že jsme nevyhráli, bod je pro nás málo. Od zápasu se ale můžeme odrazit,“ konstatoval Bidje Manzia.

Jak podle něj zapůsobilo na mužstvo to, že na lavičce po boku trenéra Ivana Kopeckého byl také generální manažer Alois Grussmann? „Pro nás to byla velká motivace. Prohráli jsme v poslední době šest zápasů, což určitě není normální. I kvůli němu jsme chtěli zabrat, ale nakonec je z toho jen remíza,“ pokrčil rameny křídelník, který si kromě Opavy zahrál ligu také v dresu Dukly a Olomouce.

Opava v první lize už více než dva měsíce nepoznala chuť vítězství. „Je to náročné období, o to víc musíme pracovat,“ upozornil Manzia. V neděli čeká Slezský FC bitva o šest bodů v Karviné. „Budeme bojovat na dvě stě procent, protože prostě potřebujeme body. Věřím, že vyhrajeme,“ zakončil povídání autor dvou ligových gólů.

TOMÁŠ CHALUPA